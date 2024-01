Cade da un muretto: grave Baldini

Il sindaco di Matelica Massimo Baldini è in gravissime condizioni all’ospedale di Torrette, dove è stato ricoverato a causa di una brutta caduta nella serata di ieri a Castelraimondo. L’incidente si è verificato poco prima delle 19, dopo l’inaugurazione dell’Ufficio speciale ricostruzione in via Tagliamento (dove un tempo si trovava la pizzeria Elen). A dare l’allarme è stato il sindaco di Gagliole Sandro Botticelli, anche lui intervenuto alla cerimonia. "Ero andato a riprendere l’auto sul retro dell’edificio – racconta –, in una zona buia. All’inizio non mi sono accorto di nulla, poi quando ho acceso i fari ho visto un corpo a terra. Subito sono sceso e ho dato l’allarme, poi sono arrivate altre persone che avevano partecipato all’inaugurazione". Baldini, 74 anni, era privo di sensi: secondo le prime ricostruzioni, avrebbe battuto la testa con violenza cadendo da un muretto alto circa un metro e mezzo, di cui non si sarebbe accorto a causa del buio. Baldini, che è anche consigliere provinciale, è stato soccorso e portato in prognosi riservata all’ospedale di Camerino. In serata è stato poi trasferito a Torrette su un’ambulanza, perché l’elisoccorso non è potuto partire a causa della nebbia. "Siamo tutti increduli per quanto accaduto – aggiunge Botticelli –, speriamo davvero che possa riprendersi al più presto".