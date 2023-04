Cade da una pianta, 60enne a Torrette in eliambulanza

Un sessantenne è stato portato d’urgenza a Torrette, dopo una brutta caduta da una pianta. È successo ieri pomeriggio intorno alle 15 in contrada San Gregorio a Mogliano. L’uomo era impegnato in alcuni lavori di potatura, quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduto. Subito i familiari hanno dato l’allarme, e sul posto è arrivata l’ambulanza del 118. I sanitari, vedendo le sue condizioni, hanno ritenuto opportuno farlo ricoverare d’urgenza a Torrette. Per questo il 60enne è stato portato in eliambulanza ad Ancona. A quanto sembra comunque, per fortuna, le sue condizioni non dovrebbero essere troppo preoccupanti.