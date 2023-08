Cade dal balcone a Civitanova, è gravissimo: 73enne in prognosi riservata

È ricoverato in condizioni gravi un 73enne civitanovese, dopo un volo di 10 metri dal balcone di casa sua. L’allarme è arrivato dopo che in spiaggia era finito lo spettacolo dei fuochi d’artificio, nella notte tra lunedì e martedì. Grazie alla segnalazione di un vicino messo in allarme dal rumore, l’anziano è stato trovato a terra davanti casa sua, in zona Cecchetti, e subito soccorso. Il personale del 118 è riuscito a rianimarlo e a farlo portare d’urgenza in eliambulanza ad Ancona, dove si trova tuttora in prognosi riservata. Con l’aiuto dei vigili del fuoco, polizia e carabinieri sono entrati nell’appartamento del 73enne, al terzo piano dello stabile, trovando un breve biglietto di scuse indirizzato ai familiari: questo ha chiarito che si sarebbe trattato di un gesto volontario, nato in un momento di disperazione. Nei giorni scorsi, l’uomo era stato ricoverato per alcuni controlli e poi era stato dimesso.