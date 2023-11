Cade dal balcone, indaga la Procura

Lesioni colpose gravissime. Questa l’ipotesi di reato su cui indaga la Procura di Macerata, sulla caduta che ha portato al Salesi di Ancona un bimbo di un anno e mezzo, in condizioni critiche. Dopo aver ricevuto gli atti dalla polizia di Macerata, il procuratore Giovanni Narbone ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’accaduto, ricostruendo la dinamica e soprattutto valutando se possano esserci responsabilità di natura colposa. Il bambino è tuttora ricoverato all’ospedale pediatrico di Ancona, in prognosi riservata, dopo la caduta avvenuta intorno alle 22 di sabato dal balcone di un appartamento che si trova in via Verga dove la famiglia del piccolo era ospite di alcuni parenti.

Stando alla prima ricostruzione fatta dagli agenti del commissariato nell’immediatezza dei fatti, il piccolo era con i genitori a casa di una famiglia di parenti, nell’appartamento di questi ultimi al quarto piano. Mentre gli altri guardavano la televisione, il bambino sarebbe riuscito ad arrivare fino a un balcone e ad arrampicarsi, senza essere notato dai presenti, e da lì purtroppo sarebbe caduto di sotto. Un volo probabilmente attutito dai fili utilizzati per stendere i panni nei piani inferiori.

I familiari, a quanto sembra, sarebbero stati messi in allarme dal rumore sull’asfalto, sarebbero andati in cerca del bimbo e avrebbero visto che era sotto alla finestra, a terra.

Di corsa a quel punto il padre è sceso in strada prendendolo in braccio e chiedendo disperatamente aiuto: una scena straziante di dolore. Arrivati i soccorritori della Croce Verde e del 118, hanno subito preso in cura il piccolo, portandolo prima all’ospedale di Civitanova e poi di corsa, in eliambulanza, all’ospedale pediatrico Salesi.

Dagli esami è emerso che la caduta ha causato preoccupanti lesioni alla testa, e le sue condizioni destano grande preoccupazione. Ora il primo pensiero di tutti è rivolto al piccolo, nella speranza che possa superare le conseguenze causate da quel volo. Intanto, la polizia e la procura dovranno fare chiarezza sull’accaduto.