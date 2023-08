Cade dalla bicicletta, 46enne in ospedale Escursionisti in difficoltà

Tradito dal fondo del sentiero, un ciclista è incappato in una brutta caduta finendo la sua escursione domenicale all’ospedale. E’ successo a Cingoli verso le 10 di ieri. Lungo un percorso sterrato tra il bosco nella zona di Cerquetana, quattro amici stavano procedendo in mountain bike sulla discesa verso la frazione Capo di Rio. Uno di loro, un 46enne residente ad Appignano, ha perso il controllo della mtb ed è finito a terra. Pur visibilmente dolorante, si è rialzato: avrebbe voluto camminare, ma non ha retto allo sforzo. Intanto sono stati allertati i soccorsi dagli amici che si erano fermati per assisterlo. Sul posto, con gli operatori sanitari dell’automedica del 118 di Cingoli, per effettuare il recupero dell’infortunato è stata operativa una squadra dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Apiro. Poi è giunta un’unità del Soccorso alpino. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Macerata. Altro intervento alle 14.30 per quattro escursionisti in difficoltà sul Monte San Vicino. Il gruppo è stato intercettato dai vigili del fuoco e dalle squadre del soccorso Alpino e Speleologico sul sentiero denominato "Direttissima del Monte San Vicino" e successivamente ricondotto al parcheggio di Pian dell’Elmo dove avevano lasciato le automobili.

g. cen.