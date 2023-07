Cade dalla finestra e muore: addio a Zocchi

di Lorena Cellini

Tragedia la scorsa notte sul piazzale Rosselli, antistante la stazione ferroviaria, per una caduta da una finestra di un palazzo a cui non è sopravvissuto un 83enne civitanovese, Augusto Zocchi. L’anziano è precipitato da una altezza di circa sei metri e, per le gravi lesioni interne riportate, è deceduto poco prima di essere caricato a bordo dell’eliambulanza che lo doveva trasportare a Torrette. Un incidente la causa della caduta, dalla finestra dall’appartamento in cui viveva con i familiari. Poco prima delle tre si è svegliato e, probabilmente, per cercare un po’ di frescura visto il caldo asfissiante, con temperature bollenti anche la notte, ha aperto la finestra e si è sporto. Nessuno ha assistito all’incidente perché i familiari stavano dormendo e non si sono accorti di nulla. Dopo lo schianto del corpo sul selciato, a dare l’allarme è stata una senzatetto che si rifugia in stazione la notte e che era tra i clochard sgomberati in mattinata, subito tornati con i loro cartoni ad occupare qualche angolo nel piazzale dello scalo ferroviario. Le sue urla hanno svegliato dei residenti che hanno chiamato i soccorsi. All’arrivo del 118 l’anziano era ancora vivo, ma vista la gravità delle lesioni i sanitari hanno preso la decisione di caricarlo in ambulanza per trasportarlo all’elisuperficie dell’ospedale dove sarebbe atterrata l’eliambulanza per il volo verso Torrette, ma l’83enne è deceduto alle 3.30. Augusto Zocchi lascia la moglie Ida, il figlio Duilio, tre nipoti e la nuora. Poco più di un anno fa aveva perso il figlio Andrea, autotrasportatore 47enne, stroncato da un malore sul suo camion mentre dormiva parcheggiato su una piazzola nei pressi di Firenze. Il funerale si svolgerà questo pomeriggio alle 16.15 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. La salma partirà dalla casa funeraria Terra e Cielo di via Cecchetti.