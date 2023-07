Cade dalla mountain bike Trauma facciale per una ciclista

Paura ieri, intorno alle 13.45, per una donna caduta dalla sua mountain bike mentre era alle Lame Rosse di Fiastra. Il compagno che era con lei ha subito chiamato i soccorsi. Così la stazione del Soccorso alpino e speleologico di Macerata è stata attivata dalla centrale del 118, per l’intervento di recupero. L’infortunata, una 49enne di Osimo, è caduta rovinosamente dalle due ruote sul sentiero che conduce alle Lame Rosse procurandosi un trauma facciale. È avvenuto a Fiegni, sopra il lago. I tecnici del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), una volta raggiunta la biker, in una zona abbastanza impervia, hanno provveduto a stabilizzarla conducendola all’ambulanza. Gli operatori della Croce Rossa di Camerino l’hanno sottoposta alle prime cure, per poi trasportarla all’ospedale della città ducale per i dovuti accertamenti. La 49enne è rimasta sempre cosciente. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica.