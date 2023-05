Cade dalla scala, muore dopo una settimana

di Lucia Gentili

È stata disposta l’autopsia sulla salma del 53enne di San Ginesio Fabrizio Seri. Lo scorso 21 aprile, poco dopo le 10, aveva avuto un incidente sul lavoro a Sant’Angelo in Pontano, in un cantiere edile: era caduto da una scala – dove era salito per montare il pergolato di una casa– da circa due metri di altezza. Purtroppo, dopo una settimana di agonia, il 28 aprile, il 53enne padre di famiglia non ce l’aveva fatta. Domani mattina l’esame autoptico sarà effettuato all’ospedale Torrette di Ancona (Fabrizio era stato portato qui, dall’ospedale di Macerata, con l’aggravarsi delle sue condizioni). Solo dopo la salma, ora sotto procura, sarà riconsegnata ai familiari e sarà fissata la data dell’ultimo saluto (prima sarà portata alla casa funeraria Pietas delle onoranze funebri Muzi a Passo Ripe San Ginesio, mentre il funerale dovrebbe svolgersi a inizio settimana prossima a Passo San Ginesio). Fabrizio lascia nel dolore la moglie, due figli (un maschio e una femmina), i genitori e due sorelle. "Una perdita grave per la nostra comunità – dice il sindaco Giuliano Ciabocco a nome dell’amministrazione e del paese –. Se n’è andato troppo presto. Ci stringiamo forte alla famiglia esprimendo la nostra vicinanza". Sul posto, dopo l’incidente, era intervenuto il personale dello Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asur) per ricostruire la dinamica.