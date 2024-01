Cade dall’escavatore mentre demolisce un’abitazione: operaio salvo

Brutto infortunio, per fortuna senza conseguenze gravi, per un operaio nei cantieri della ricostruzione. Ieri intorno alle 9 l’uomo era impegnato nella demolizione di un edificio nella frazione Nocria di Castelsantangelo. Ma mentre era sopra un escavatore, il mezzo si è inclinato per via del fondo scosceso, e l’uomo è caduto. Sono stati attimi di paura, e subito dall’impresa edile sono partite le chiamate ai soccorritori. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e 118, ma per fortuna alla fine, l’operaio non ha riportato conseguenze per la caduta. I pompieri hanno provveduto ad accertare che l’area fosse in condizioni di sicurezza. Nel cantiere sono intervenuti anche i carabinieri.