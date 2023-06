Cade durante dei lavori in casa, l’eliambulanza lo porta a Torrette

Stava effettuando dei piccoli lavori domestici a casa sua, al confine tra Porto Recanati e Loreto, quando è caduto a terra, all’improvviso. L’uomo, 75 anni, è stato prontamente soccorso dal 118. Ma vista la gravità della situazione è stata chiamata in ausilio l’eliambulanza Icaro, che si è alzato in volo dall’ospedale regionale di Torrette ad Ancona per raggiungere la zona, atterrando nell’area della piana di Montorso. Il fatto è avvenuto ieri, verso le 12, quando gli operatori sanitari sono intervenuti nell’abitazione di via Pizzardeto, per prestare le prime cure all’anziano. Purtroppo, le condizioni del 75enne sono apparse fin da subito abbastanza gravi. Alla fine è stato caricato e condotto in volo all’ospedale dorico, in prognosi riservata. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Loreto, con una pattuglia, per svolgere i rilievi del caso e chiarire quindi le cause dell’incidente domestico. Ai militari dell’Arma non è ancora chiara la dinamica, e cioè se l’uomo sia scivolato battendo poi la testa a terra, oppure se sia svenuto per un malore sopraggiunto proprio mentre svolgeva i lavoretti di manutenzione casalinghi, come spesso faceva. I soccorsi sono scattati immediatamente grazie a un familiare, che senza perdere tempo ha allertato il 118. L’uomo sarebbe rimasto sempre cosciente, almeno fino all’arrivo degli operatori sanitari.