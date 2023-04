Cade fuori pista: portato a Torrette

La neve fresca ha salvato la vita a uno scialpinista maceratese, finito fuori pista e poi caduto per una trentina di metri. È successo nella tarda mattinata di ieri a Bolognola, in val di Tela. Approfittando della giornata di sole l’uomo, un 45enne, stava facendo un’escursione sulla neve quando all’improvviso è andato fuori pista, è finito sopra a un punto roccioso e poi da lì è caduto di sotto, in un dirupo. Per fortuna però le recenti nevicate avevano creato un manto sufficiente ad attutire la caduta, evitando il peggio per l’escursionista. Gli altri sciatori hanno dato l’allarme al 118, e sul posto sono arrivati il soccorso alpino e poi l’eliambulanza. Con quella il maceratese è stato portato subito a Torrette. Il 45enne ha riportato diverse fratture piuttosto serie, ma è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso. Considerata la dinamica dell’incidente, è stato veramente fortunato.