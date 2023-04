Cade in acqua al porto, salvato un dodicenne

di Mario Pacetti

Ha rischiato grosso, ma alla fine è riuscito a cavarsela a buon mercato, il 12enne civitanovese di etnia maghrebina caduto domenica pomeriggio nelle acque del bacino portuale. Tanta paura e un principio di ipotermia da cui s’è ripreso subito brillantemente ma, per fortuna, né ferite né lesioni. E la vita salva, soprattutto. Fondamentale la tempestività dei soccorsi portati dai soggetti preposti (Guardia Costiera, vigili del fuoco, 118) e da un ragazzo che, presente casualmente sul posto, non ha esitato a tuffarsi in mare per sorreggere il malcapitato e aiutarlo a tornare sull’asciutto. E’ successo pochi minuti prima delle 18.30 alla radice del molo sud, nel primo tratto del porto. L’adolescente, che risiede con la famiglia in pieno centro cittadino, si trovava sulla banchina sottostante il molo insieme ad un folto gruppo di coetanei e coetanee. Per cause in corso di accertamento anche con l’ausilio delle telecamere (i suoi amici assicurano che s’è trattato di un malaugurato incidente, col 12enne scivolato giù dopo aver perso l’equilibrio) il ragazzino è piombato in acqua. Pur menomato a una mano per una recente frattura, ha avuto la lucidità e il riflesso di aggrapparsi a una delle catene che i pescatori utilizzano per ormeggiare i loro scafi. E lì è rimasto finché il suo soccorritore, il 20enne Mohamed Amine Ben Saad, non lo ha aiutato a issarsi su un peschereccio attraccato pochi metri più in là, all’intersezione con la banchina di riva: un motopesca pesarese, da alcuni giorni a Civitanova per lavori di manutenzione. A bordo del natante s’erano calati nel frattempo alcuni militari della Capitaneria (l’equipaggio della motovedetta, operativo potenzialmente 24 ore su 24) che hanno coordinato il recupero dell’adolescente e le successive fasi di messa in sicurezza. I vigili del fuoco hanno adagiato il 12enne su una barella spinale, coprendolo con un telo termico. Poi il trasbordo nell’ambulanza della Croce Verde, dove il medico del 118 e il personale sanitario lo hanno sottoposto alla verifica dei parametri vitali prima del trasferimento all’ospedale. Qui, una volta ultimati gli accertamenti, il ragazzo (gli è stata vicina la mamma, accorsa nel porto quando lui era ancora nella "pancia" del peschereccio) è stato dimesso già nella prima serata di domenica. Determinante la rapidità dei soccorsi, nonostante l’ambulanza e gli automezzi dei pompieri avessero dovuto slalomeggiare per il gran traffico. Il 12enne è rimasto in acqua per non più di una dozzinaquindicina di minuti e alle 19 l’ambulanza era già partita dal porto. Uomini in divisa e sanitari non avrebbero potuto fare di meglio. Per non parlare del ragazzo, in estate assistente bagnante a Porto Recanati, che col suo tuffo generoso s’è travestito da angelo custode. Uno slancio non da tutti. Meriterebbe un encomio solenne, oltre all’applauso tributatogli spontaneamente dalla gente sulla banchina, per quel che ha fatto. Da evidenziare anche l’immediata comunicazione dello "splash" alla Capitaneria da parte di due cittadini e l’intervento di un medico che, in giro per il porto, s’è preso cura del ragazzo prima che arrivasse il 118. Insomma, il soccorso perfetto. Una volta tornato pure lui a terra, il "salvatore" Ben Saad è stato accompagnato in Capitaneria per acquisirne la testimonianza e, bagnato fradicio e infreddolito, per potersi asciugare e riscaldare in un ambiente ad hoc.