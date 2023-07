Cade in bicicletta, arriva l’eliambulanza

È intervenuta anche l’eliambulanza, ieri mattina, per soccorrere un 52enne caduto dalla bici. Stava percorrendo la strada tra Passo San Ginesio e Passo Sant’Angelo quando, alla prima curva, ha perso il controllo delle due ruote, finendo rovinosamente a terra. Sul posto, i volontari del soccorso di San Ginesio e gli agenti della stradale. Il personale medico, vista la dinamica e considerato che il ciclista aveva riportato più traumi, ha allertato Icaro per il trasporto all’ospedale regionale Torrette di Ancona per essere sottoposto alle cure necessarie. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe fatto tutto da solo.