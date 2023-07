Cade in casa e non riesce a rialzarsi Salvata dal parroco dopo una notte

di Paola Pagnanelli

Sola in casa, venerdì sera era caduta e non riusciva ad alzarsi né a chiedere aiuto. Una situazione che poteva avere brutte conseguenze per un’anziana, che non ha parenti che vivano vicino a lei. Ma per fortuna, sabato mattina è passato il parroco per portarle la Comunione, e sentendo i suoi lamenti ha dato l’allarme facendo soccorrere la maceratese. Una bella storia, "con l’intervento della Provvidenza – precisa il parroco, che però preferisce rimanere anonimo –. Infatti, per tanti anziani che sono soli in casa facciamo questo servizio a domicilio, portando loro la Comunione, e facciamo anche due chiacchiere con loro, ma lo facciamo sempre il primo venerdì del mese, il giorno legato al Sacro Cuore di Gesù. Invece solamente questa settimana ho avuto degli impegni, che mi hanno costretto a rimandare il mio giro nelle case a sabato mattina". Un rinvio che, appunto, si è rivelato davvero provvidenziale per la maceratese. Venerdì sera l’anziana, che abita dalle parti del Duomo in centro storico, mentre andava in bagno è caduta e, dolorante, non riusciva ad alzarsi né ad arrivare a un telefono per chiedere aiuto. Si tratta di una persona che non esce praticamente mai di casa, ma che è autosufficiente e che spesso riceve le visite delle amiche. In quelle condizioni però non era in grado di fare nulla, ed era rimasta a terra senza sapere come fare. La pensionata ha passato tutta la notte così.

Ieri mattina, intorno alle 9, al campanello ha suonato il parroco. Lei non è riuscita ad arrivare alla porta per aprirgli o almeno rispondergli, e così il religioso dopo un po’ se ne è andato. "Poi però – racconta lui – dopo mezz’ora ho deciso di riprovare. Mi sembrava strano che non avesse risposto e ho voluto fare una verifica". Questo scrupolo è stato fondamentale: al secondo tentativo infatti il parroco ha sentito che, da dentro l’appartamento, arrivavano dei lamenti e subito ha capito che doveva essere successo qualcosa, così ha chiamato i soccorsi. Sono arrivati il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta e permesso ai sanitari di prendersi cura della maceratese. Per fortuna, alla fine non si era trattato di nulla di grave tanto che la donna ha preferito anche evitare il ricovero in ospedale e rimanere a casa sua. Se non avesse ricevuto quell’aiuto tempestivo e provvidenziale, però, la conclusione avrebbe potuto essere molto diversa.