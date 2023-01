Cade in monopattino, 60enne in ospedale

Attimi di paura ieri mattina intorno alle 11 a Macerata. Un uomo è caduto mentre percorreva la strada a bordo del suo monopattino ed è finito in ospedale. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Spalato e via Roma. Il 60enne del capoluogo sarebbe stato toccato da un’auto e avrebbe perso il controllo del monopattino cadendo a terra. Subito sono arrivati i soccorsi e l’uomo è stato portato in ospedale per gli accertamenti, le sue condizioni non sono comunque gravi. Sul posto oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri.