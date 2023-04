Cade in strada, vuole i danni dal Comune

La giunta di Tolentino con una delibera ha delegato, per conto della compagnia assicuratrice dell’ente, l’avvocato Alessandro Bruzzone del foro di Milano a rappresentare e difendere il Comune in un giudizio davanti al tribunale di Macerata. Infatti un cittadino, caduto mentre percorreva una via della città riportando lesioni (nell’ottobre 2021), ha citato il Comune a comparire dinanzi al tribunale chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subìti in conseguenza dell’infortunio. La compagnia assicuratrice assume gli oneri e le spese legali del procedimento.