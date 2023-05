Cade in un tombino e resta intrappolato Paura per un anziano

Momenti di paura ieri per un anziano di Camerino, caduto in un tombino e rimasto intrappolato. L’allarme è arrivato intorno alle 12 dalla frazione di Arcofiato. L’uomo, un 84enne della zona, era uscito per una passeggiata, ma a un certo punto, per lasciare passare un trattore, si è avvicinato a un pozzetto per la raccolta delle acque sul bordo della strada, ha perso l’equilibrio e ci è caduto dentro. Dato che la struttura in cemento era profonda circa 3 metri, l’anziano non era in alcun modo capace di uscire da solo. Gli operai di una ditta impegnata nel rifacimento della strada hanno visto tutto e hanno chiamato il 118, e dalla centrale è partita la segnalazione anche per vigili del fuoco e carabinieri di Camerino. Accertato che l’anziano era cosciente e sembrava in discrete condizioni, i pompieri hanno calato nel pozzetto una scala e lui è risalito. Poi in ambulanza è stato portato in ospedale a Camerino per gli accertamenti del caso.