Cade montando la gru. Operaio portato a Torrette

Stava completando le operazioni di montaggio di una gru, quando è piombato a terra subendo serie conseguenze dal contraccolpo. L’infortunio sul lavoro si è verificato ieri mattina a Cingoli dove, nell’incrocio tra via Castiglioni e vicolo della Tinta, è previsto l’inizio dell’esecuzione delle opere per la ristrutturazione di un palazzo di proprietà privata. Poco dopo le 9, si stavano completando le operazioni per il montaggio di un’alta struttura metallica: nell’esecuzione era impegnato il 65enne residente nell’Anconetano, socio dell’azienda della zona, che effettua questo tipo di attività. Per cause in fase di definitivo accertamento, forse per un’improvvisa scivolata mentre aveva iniziato a scendere dall’impalcatura, provocata da una forte corrente d’aria in quanto al momento il vento spirava dall’altra sera con vigorosa intensità, l’uomo è precipitato da un’altezza che potrebbe essere stata tra i quattro e i cinque metri, cadendo pesantemente all’impiedi e con il corpo sul selciato.

Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è immediatamente intervenuta l’equipe dell’automedica del 118 di Cingoli, quindi sono giunti i carabinieri e da Jesi, per compiere gli specifici accertamenti gli ispettori del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast. L’operaio aveva la cintura di protezione necessaria per quel tipo di lavori. All’arrivo dei soccorritori era cosciente, ma non ricordava cosa stesse facendo al momento dell’infortunio. Dopo averlo sottoposto a un’accurata visita e constatando che sarebbero state rispettate tutte le misure di sicurezza, il medico ha diagnosticato un politrauma da caduta, con fratture a entrambi i piedi; quindi, sospettando che l’infortunato avrebbe potuto aver subìto altre lesioni, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza atterrata nella piazzola in area Cerquatti. L’uomo è stato trasferito lì, caricato sull’elicottero e portato all’ospedale di Torrette, in cui si trova ricoverato. La prognosi per lui è riservata.

Gianfilippo Centanni