Cade nel dirupo mentre raccoglie gli asparagi: interviene l’eliambulanza

Con la stagione primaverile gli amanti della raccolta di asparagi e erbe di campo hanno il loro bel daffare ma ieri pomeriggio, per uno di loro, si è verificato un incidente. Un uomo stava cercando asparagi vicino al cimitero della frazione di Cesolo, a San Severino, quando è finito in un dirupo profondo diversi metri. La caduta, avvenuta intorno alle 17.45, è stata infatti di una decina di metri secondo i soccorritori. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con l’eliambulanza e i vigili del fuoco. Non è stato semplice recuperare il malcapitato dato che i soccorritori si sono dovuti calare dall’elicottero. L’uomo è stato trasferito a Torrette per gli accertamenti del caso ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Vicino al luogo dell’incidente c’erano anche altri appassionati della raccolta di asparagi tra cui due donne che hanno visto le operazioni di recupero del settempedano.