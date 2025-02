Cade per una buca, anziana risarcita

Una anziana cade per colpa di un marciapiede dissestato, finisce all’ospedale con serie conseguenze fisiche e, dopo una causa durata quasi quattro anni, ottiene un cospicuo risarcimento dei danni da parte del Comune di Civitanova. Al fianco della ultraottantenne, originaria del Piemonte e che nel 2021 era in città in vacanza, sono stati gli avvocati Laura Domenella e Simone Baldassarri e la vertenza si è conclusa in questi giorni con il riconoscimento di un risarcimento di 17mila euro versati dal Comune, ritenuto responsabile della mancata manutenzione del marciapiede.

L’incidente si verificò a ridosso dell’incrocio tra via del Casone e via Fontanelle, una zona dove lo stato dei marciapiedi era, e resta, abbastanza trascurato. L’anziana è caduta procurandosi lesioni importanti soprattutto a una spalla. Falliti gli iniziali tentativi di arrivare ad un accordo con gli avvocati del Comune, la vertenza è andata avanti fino alla proposta conciliativa presentata dal giudice prima della sentenza e l’anziana ha deciso di accettare i 17mila euro, anche per non rischiare di impantanarsi nelle lungaggini della giustizia italiana. Il suo è uno dei risarcimenti più alti versati dal Comune a cittadini caduti per colpa di strade o asfalti dissestati.