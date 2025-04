Cade e un trattore lo travolge, muore ciclista di 33 anni: “Una tragedia, siamo sconvolti”

I soccorsi sono stati immediatamente allertati ma per Fabiani non c’è stato nulla da fare, troppo grave il trauma riportato.

I sanitari del 118 sopraggiunti in ambulanza non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri delRadiomobile della Compagnia di Tolentino che sono intervenuti per i rilievi. Verosimilmente sarà prezioso il racconto dei testimoni che hanno assistito a quanto accaduto: c’erano infatti degli automobilisti nella stessa direzione di marcia che potrebbero aver visto cosa è accaduto. Non ci sarebbero comunque altri mezzi coinvolti. Come da prassi in questi casi, l’uomo al volante del trattore sarà indagato per omicidio stradale. Per consentire i rilievi dei militari, la strada provinciale 361 è stata chiusa per qualche ora in entrambi i sensi di marcia dagli agenti della polizia locale di San Severino, a partire dalla rotonda dell’ospedale Bartolomeo Eustachio fino alla rotonda del Blu Gallery di Taccoli.

“Un giovane con una grande passione per la bici e la natura”. Viene descritto così dai suoi compaesani di Montecassiano il 33enne Pietro Fabiani. “Una tragedia che lascia l’intera comunità senza parole – ha detto il sindaco Leonardo Catena –. Lo incontravo tante volte, partecipava alla vita del paese. Un ragazzo perbene, come la sua famiglia. Questa perdita è un grande dolore per tutti”.

Fabiani lavorava nell’azienda di famiglia, un’attività artigiana. Con la cerchia di amici stretti, sempre di Montecassiano, condivideva l’amore per escursioni e uscite immerse nella natura. Da anni ormai faceva parte dell’associazione culturale Zandagruel, che organizza Svicolando Festival. "È entrato nell’associazione tramite amicizie e non è mai mancato agli eventi della manifestazione, dando una mano – spiega Zandagruel –. Negli ultimi anni in particolare cucinava in uno stand e partecipava alla fase organizzativa del festival. Si dava parecchio da fare. Pietro era un ragazzo tranquillo, pacifico, discreto e timido al primo impatto, poi quando si apriva, oltre ad essere molto dolce, era scherzoso, creativo e carismatico. Un ragazzo dai modi buoni e gentili con una grande passione per la bici, maturata negli ultimi tempi, soprattutto nei percorsi naturalistici, alla ricerca di paesaggi”. Ricordano le sue battute, il suo modo originale di portare allegria. Fabiani lascia nel dolore i genitori e una sorella. Tanti i messaggi di vicinanza alla famiglia.

La comunità è sotto choc per una fine così improvvisa. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria; solo dopo il nullaosta e i necessari accertamenti, sarà restituita ai familiari e sarà fissata la data del funerale. Un messaggio di cordoglio è arrivato nella serata di ieri anche dal gruppo ciclistico di Montecassiano. “Il Velo Club – si legge nella pagina listata a lutto dell’associazione – si unisce al dolore della famiglia Fabiani per la grave perdita che l’ha colpita. A loro va il nostro più sincero e sentito abbraccio in questo momento di grande dolore”.