Ha svegliato un po’ tutti i residenti della zona ieri mattina, verso le 7.15, il grosso botto provocato dalla caduta a terra, da una altezza di diversi metri, di uno dei tanti capitelli che adornano il fronte sottotetto della facciata del palazzo che ospita, a Recanati, la sede centrale di Ubi Marche, un tempo Cassa di Risparmio. Il grosso fregio si è staccato di netto ed è caduto integro sul marciapiede lungo il centralissimo corso Persiani, a pochi metri da piazza Leopardi. Per fortuna, in quel momento, non transitava nessuno in zona né, data l’ora mattutina, c’erano persone in fila in attesa di poter entrate nell’istituto bancario altrimenti avrebbe potuto essere una vera tragedia. Pensare che il giorno prima, con la scadenza del pagamento dell’Imu, per tutta la mattinata sono state molte le persone in paziente attesa all’esterno del palazzo. Sul posto immediatamente sono accorsi i responsabili della proprietà del palazzo insieme agli agenti della polizia municipale di Recanati, ai carabinieri della locale caserma e ad alcuni tecnici dell’ufficio tecnico comunale che hanno immediatamente transennato la zona, impedendo il passaggio delle persone, e allertato i vigili del fuoco di Macerata che hanno operato per tutta la mattinata per controllare l’intera facciata del palazzo per escludere altri eventuali distacchi. La banca è rimasta chiusa, naturalmente, per tutta la giornata dirottando i suoi clienti alla sede distaccata di Villa Teresa. La proprietà dell’immobile, che oltre alla banca ospita altri uffici, sulla base anche della verifica effettuata dai vigili del fuoco, darà mandato nei prossimi giorni a una ditta privata per mettere in sicurezza lo stabile installando anche una protezione contro eventuali altre cadute a terra di materiale. Il bel palazzo un tempo erano le case Morlacchi e Mattutini, già appartenute alle famiglie Vulpini e Podaliri. Quest’ultimi, nell’800 acquistarono anche l’altra parte del palazzo e rifecero la facciata riunendo entrambi i due palazzi. Nella casa ex Mattutini (attuale salone della Banca) vi sono degli affreschi che alcuni attribuiscono allo Zuccari, altri al Pomarancio. Qui fu ospite, nel settembre del 1841, Papa Gregorio XVI. Asterio Tubaldi