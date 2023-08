Cade un ramo sopra un'auto a Civitanova: conducente portato in ospedale

Grosso ramo cade da un vecchio pino e colpisce un’auto che stava transitando in quel momento, rischiando la tragedia. È accaduto ieri, intorno a mezzogiorno, lungo la statale 16, all’altezza dell’incontro con via Marconi e via Castellara. Una Lancia Y color crema, guidata da un signore, stava procedendo in direzione sud, quando improvvisamente si è vista cadere un grosso ramo dal pino posto ai bordi della strada.

Attimi di paura e preoccupazione per chi ha visto la scena, oltre al conducente che, per lo shoc subito, è stato portato in ospedale dall’ambulanza del 118, subito arrivata sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla polizia municipale che ha dovuto gestire il traffico, già molto alto in quella zona, in un orario di punta.