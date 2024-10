"Cadeva e l’ho preso, c’è mancato poco"

Aveva già iniziato il suo volo nel vuoto un ragazzo di Recanati di 32 anni deciso a farla finita, quando il comandante della stazione dei carabinieri di Recanati, il luogotenente Angelo Pardi, si è gettato su di lui afferrandolo e con l’aiuto dei suoi colleghi è riuscito a portarlo in salvo.

Il fatto è avvenuto lunedì sera. Erano all’incirca le 23.30 e il giovane, in preda a una evidente alterazione psichica probabilmente dovuta all’assunzione smodata di alcolici, è salito su un muro di contenimento dell’altezza di circa 10 metri in via Ceccaroni, davanti al negozio Termotecnica Dm in località ex Eko, sporgendosi oltre la ringhiera di protezione. Il 32enne ha iniziato a urlare minacciando di lanciarsi nel vuoto e richiamando così l’attenzione di alcuni avventori di un vicino bar, che hanno immediatamente avvisato il 112. La compagnia di Civitanova ha, a sua volta, allertato la pattuglia in servizio nel territorio dei carabinieri di Porto Recanati e anche il luogotenente di Recanati, Angelo Pardi, che conosceva personalmente il 32enne.

"Appena sono arrivato – racconta – ho visto che il ragazzo stava dall’altra parte della ringhiera e minacciava di buttarsi. Lui mi conosce e piano piano abbiamo iniziato a parlare, un colloquio che sarà durato una decina di minuti durante i quali ho cercato di farlo ragionare. Gli ho detto di pensare bene a quello che faceva e di ricordare i suoi familiari facendo, quindi, leva sugli affetti più cari". Il luogotenente a un certo punto si è avvicinato e "in quell’istante lui mi ha detto: “Angelo, non ce la faccio più, mi butto giù e basta“ lasciando, quindi, la presa della ringhiera. Mi sono buttato su di lui con la ringhiera davanti, che era mezza divelta, e ci è mancato poco che andassi giù pure io insieme con lui. Per fortuna i miei colleghi, che stavano appena a cinque metri di distanza, mi hanno afferrato tirando su me e il ragazzo".

Il 32enne è stato quindi soccorso dal 118, giunto sul posto, e portato all’ospedale di Civitanova per le cure del caso. Il comandante della stazione carabinieri di Recanati, nelle concitate fasi di afferrare il soggetto e di porlo in condizioni di sicurezza, ha riportato anche lievi lesioni personali. "Si, purtroppo mi sono fatto male a un piede e al ginocchio", tanto che nelle ore successive per lui è stato necessario sottoporsi a cure mediche. "Quello che conta – aggiunge infine il luogotenente Pardi, ancora scosso dalla vicenda – è che questa triste storia si sia conclusa bene e questo mi riempie naturalmente di gioia e soddisfazione".

Asterio Tubaldi