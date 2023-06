Caditoie coperte dal cemento: sos allagamenti

I cambiamenti climatici causano disastri ambientali ma forse l’uomo ci mette del suo con la poca cura del territorio. Molti cittadini hanno fatto presente che in via Campo Boario a Recanati ci sono diverse caditoie coperte dal cemento. Nel sistemare la pavimentazione della sede stradale tre caditoie sono state coperte dal bitume e rese non più funzionali. L’acqua che scede lungo la discesa della via non trova più i tombini aperti ad accogliere il gran flusso di acqua piovana che inevitabilmente finisce per invadere la sede stradale per poi riversarsi nel greppo sottostante. Quando i residenti del rione Castelnuovo negli anni passati, si vedevano invasi dall’acqua piovana che scendeva dalla via soprastante quella che costeggia il Parco di Villa Colloredo, corsero ai ripari mettendo dei sacchi di sabbia davanti alle loro case. Si accorsero che a favorire questo enorme afflusso d’acqua erano le caditorie chiuse della strada soprastante. Liberate dal fogliame e ripulite dal terriccio, il problema del fango e dell’acqua venne risolto. Si faccia lo stesso coi tombini di via Campo Boario.