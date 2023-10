Cadono pezzi di infissi, area transennata

Cadono pezzi di una persiana del Museo Gigli che si affaccia sull’area antistante al teatro Persiani. La Polizia municipale ha posto una transenna per delimitare parte del piazzale intitolato a Piero Cesanelli. Sembra una maledizione quella delle vecchie persiane in legno di vecchi palazzi del centro storico. Si ricorderà come in piazza Leopardi per più di un anno venne adottata la stessa misura precauzionale con l’installazione di transenne al di sotto di un edificio dalle cui finestre si staccarono pezzi di finestre in legno.