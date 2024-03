Cadono piastrelle da un palazzo. Allarme in via Vela

Si staccano piastrelle dalla parete di un palazzo, all’ultimo piano. Pericolo scampato ieri mattina in via Vela, a ridosso del supermercato Tigre, e sono stati vigili del fuoco a mettere in sicurezza l’area provvedendo a provocare il distacco del materiale pericolante e poi isolando lo spazio a terra in modo da tutelare i pedoni. Sul posto anche una pattuglia della municipale che per alcuni minuti ha chiuso il transito sulla via. Disagi, limitati, alla viabilità, soltanto il tempo di concludere l’intervento per garantire la pubblica incolumità.