Caduta fatale in bici, morto ex insegnante

Macerata, 16 gennaio 2025 – Una caduta fatale in bicicletta. Ieri mattina il ginesino Renato Forconi, di 72 anni, stava facendo una passeggiata sulle due ruote insieme con un amico, com’era sua abitudine. Ben attrezzato come sempre, con il casco e andando piano. Si trovavano lungo la strada provinciale 180, in località Fiungo a Camerino quando, intorno alle 11.30, in un attimo si è consumata la tragedia. All’improvviso Forconi ha perso il controllo del manubrio. Secondo le ricostruzioni, la ruota anteriore si è come bloccata e il 72enne è volato in avanti, cadendo di faccia sull’asfalto. Un impatto violento, quasi da fermo. In pratica non avrebbe fatto in tempo a mettere avanti le mani come protezione. Sebbene il pensionato indossasse regolarmente il casco, purtroppo la dinamica dell’incidente ha fatto sì che morisse sul colpo. Non sono stati coinvolti altri mezzi.

Subito l’amico che era con lui ha dato l’allarme chiamando i soccorsi, ma gli operatori sanitari del 118 giunti sul post non hanno potuto che constatare il decesso del ciclista. Non c’era più niente da fare. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Camerino, per effettuare i dovuti rilievi di legge. Alla luce della prima ricostruzione dei fatti, non è stato ritenuto necessario disposta l’autopsia. La salma è stata restituita ai familiari; si trova all’obitorio comunale di San Ginesio, dove oggi in giornata sarà allestita la camera ardente. La data del funerale, seguito dalle onoranze funebri Muzi, non è stata ancora fissata, ma probabilmente si svolgerà domani nel centro di comunità, sempre a San Ginesio.

Forconi era un professore di lettere in pensione con la passione per la bici. Aveva insegnato anche nel suo paese. Lascia la moglie Maria e due figli. Era molto stimato e benvoluto; laureato in filosofia, aveva insegnato materie letterarie in vari licei e istituti superiori. Aveva pubblicato anche due saggi: “Rispetto del voto” e “Lo sport più brutto del mondo”. Tanti i messaggi di affetto e di vicinanza alla famiglia. La comunità è sconvolta e senza parole di fronte all’accaduto, a partire dal sindaco Giuliano Ciabocco: “Era un amico. Così all’improvviso, e in un modo come questo, la sua perdita fa ancora più male. Siamo costernati di fronte a questa disgrazia, lo dico a nome mio, dell’amministrazione e di tutta San Ginesio. Era un uomo veramente perbene, tranquillo, discreto ma presente, viveva il paese, sempre in giro con la bici. Ci stringiamo forte ai suoi familiari”.