Caduta fatale in azienda: due a processo

Saranno processati a ottobre il responsabile della ditta Choncimer di San Severino e un progettista, accusati per l’infortunio mortale costato la vita al 54enne Grimaldo Palomino Loayza, originario del Perù. L’uomo, che aveva quattro figli, da molti anni viveva con la famiglia a Macerata, dove era conosciuto e ben voluto. L’episodio avvenne il 20 luglio 2021. Quella mattina Loayaza, dipendente dell’azienda di concimi a Rocchetta di San Severino, era stato mandato sul tetto per pulire i pannelli fotovoltaici, insieme con un altro operaio addetto anche lui a mansioni diverse da quella. La copertura del capannone era fatta di travi in cemento armato alternate a cupole in plexiglass. Su una di queste, a quanto sembra, si sarebbe appoggiato il 54enne. Il plexiglass non aveva retto e l’uomo era precipitato a terra, 15 metri più in basso. Come accertato in seguito dall’autopsia disposta dal sostituto procuratore Rosanna Buccini, le numerose e gravi fratture riportate alla schiena, al costato e agli arti non gli avevano lasciato scampo: l’uomo era morto sul colpo. Al termine delle indagini, che sono state condotte dagli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast e dai carabinieri, due persone sono finite sotto accusa: Giovambattista Cheti, residente a Osimo, legale rappresentante della Choncimer, e l’ingegnere Sandro Antonelli, anche lui di Osimo. Cheti è imputato di omicidio colposo, per non aver predisposto misure idonee a far sì che solo il personale formato salisse sul tetto, chiudendo l’accesso e la scala, e per aver mandato a fare quel lavoro di pulizia il peruviano, addetto alla guida dei mezzi meccanici e dunque non preparato per il compito. Antonelli invece è accusato di falso, perché in qualità di progettista avrebbe attestato la conformità del progetto per le misure preventive e protettive dai rischi di caduta dall’alto, attestando la presenza di reti anticaduta sotto al plexiglass, reti che invece non c’erano. Ieri mattina per loro, in tribunale a Macerata, si è tenuta l’udienza preliminare. Difesi dagli avvocati Stefano Palumbo e Stefano Pica di Ancona e dal professor Alessandro Gamberini di Bologna, gli imputati hanno chiesto il processo con il rito abbreviato. Il giudice Claudio Bonifazi ha dunque fissato al 31 ottobre l’udienza per pronunciare la sentenza su quanto accaduto e le eventuali responsabilità dei due imputati. Parti civili, con gli avvocati Fabrizio Giustozzi e Olindo Dionisi, si sono costituiti i familiari di Grimaldo Palomino Loayza, padre e compagno molto amato. La notizia della sua morte aveva sollevato grande dolore nella comunità peruviana in città e non solo, oltre a riportare l’attenzione sul tema della sicurezza per i lavoratori.