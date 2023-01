Caduta fatale: quattro indagati

di Paola Pagnanelli

Quattro indagati per la morte di Simone Santinelli, l’operaio 44enne di Corridonia vittima di un infortunio il 17 dicembre del 2020. Sull’episodio, avvenuto a Monsampolo del Tronto, la procura di Ascoli ha appena chiuso le indagini, accusando di omicidio colposo Gabriele Ellero Frontoni di Porto San Giorgio, Aurelio e Simone Gentili, residenti a Roccafluvione e Montegiorgio, Giorgio Carducci di Sant’Angelo in Pontano, oltre alle aziende Edil Energia di Macerata e Ferbat di Montegiorgio. Santinelli, padre di una bimba di 4 anni, lavorava per la Ferbat, ditta che si occupa di smaltimento dell’amianto. Quella mattina stava appunto effettuando una bonifica a Stella di Monsampolo. Era salito sulla tettoia della ’Trafilcentro’, azienda che si occupa della produzione di filo di ferro, ma a un certo punto era precipitato nel capannone, cadendo dieci metri più in basso. Un volo che purtroppo non gli aveva lasciato scampo, nonostante i colleghi avessero subito chiamato i soccorsi. In base a quanto emerso dalle indagini di carabinieri e Asur, la Trafilcentro aveva deciso di realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone. Per farlo, si era rivolta alla Edil Energia di Frontoni. A sua volta poi, la Edil Energia si era rivolta alla Ferbat, di Aurelio e Simone Gentili, per la rimozione delle lastre in amianto del capannone. Quella mattina Santinelli e altri due operai erano saliti sul tetto per raccogliere viti e frammenti caduti. Muovendosi intorno al lucernario, Santinelli era finito su una lastra in vetroresina lasciata lì, ma da cui erano state già tolte le viti con cui, insieme con le lastre di eternit, era fissata ai listelli di legno. La lastra dunque si era piegata e dato che il 44enne non aveva la tuta agganciata alla linea vita temporanea installata sopra alla struttura, era finito di sotto. Da qui le accuse nei confronti dei titolari delle due imprese che stavano eseguendo i lavori sul capannone e di Carducci, preposto della Ferbat: il progetto depositato agli uffici infatti prevedeva, per la sicurezza degli operai, la sistemazione di protezioni solide ai lucernari, che invece non sarebbero state messe, e nessuno ne avrebbe segnalato la mancanza. Per questo, il sostituto procuratore Mara Flaiani di Ascoli ha chiesto il rinvio a giudizio degli imputati. Per loro, difesi dagli avvocati Giuseppe Maria Giammusso, Nazario Agostini, Renzo Interlenghi, Manuela Francavilla e Marco Sermarini, il tribunale dovrà ora fissare l’udienza preliminare. In aula, gli imputati potranno dare la loro versione e respingere le accuse. I familiari di Santinelli si costituiranno parti civili con l’avvocato Sandro Giustozzi.