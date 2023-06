Caduta in discesa durante la Granfondo, un ciclista a Torrette

Attimi di paura ieri durante la manifestazione ciclistica Granfondo Terre dei Varano: incidente sulla discesa che da valico di Muccia porta a Camerino. Due atleti si sarebbero urtati finendo entrambi a terra. Immediato l’intervento da parte del personale sanitario del 118. Uno dei due ciclisti è stato prima soccorso sul posto, poi portato all’ospedale di Camerino per poi essere trasferito in eliambulanza a Torrette. L’altro atleta non avrebbe riportato ferite gravi nella caduta. La manifestazione, specchio del ciclismo popolare e promozionale dai grandi numeri, è alla sua 14esima edizione. Ieri erano previsti tre percorsi, con differenti livelli di difficoltà: Marathon, Classic e Giro dei Laghi cicloturistico.