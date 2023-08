Caduta mentre passeggiava Laviano dimessa, è a casa

L’assessore comunale Laura Laviano è stata dimessa dal Rizzoli dove era stata sottoposta a un intervento d’urgenza a causa di una caduta - avvenuta il 18 agosto mentre passeggiava per le vie di Bologna - che le ha procurato una frattura al femore. Venerdì sera è tornata a Macerata assistita dall’Helvia Recina Soccorso. "Ho potuto riscontrare - racconta - una disponibilità unica da parte di chi mi ha riportato a casa. Gli operatori sono partiti per Bologna non appena ho avuto il referto ufficioso perché ieri e oggi sono giornate da bollino rosso". Come si sente? "Beh è stato uno spiacevole imprevisto. Avevo programmato da tempo per fine settembre un altro intervento per la protesi al ginocchio a Pini di Milano. Invece proprio quel giorno dovrò fare il controllo al Rizzoli di Bologna". Come ha trascorso l’ultima settimana? "Sono stata circondata dall’affetto della mia famiglia, dai miei amici, conoscenti e colleghi. Già venerdì sera ho ricevuto uno scherzoso biglietto del Comune che mi dava il bentornata". Questo stop forzato non l’ha fermata, vero? "Ho continuato la mia attività di assessore chiedendo ai vari dirigenti di intervenire sulle diverse problematiche".

Paola Olmi