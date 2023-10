Caduto per colpa del nastro segnaletico: fa causa al Comune

Stava pedalando lungo la zona nord della città, ma poi è rimasto incastrato nel nastro segnaletico ed è caduto a terra, facendosi molto male e rimediando diverse e gravi ferite. Per questo il ciclista ha fatto causa al Comune di Porto Recanati, chiedendo il risarcimento dei danni. La vicenda risale al 13 luglio del 2019: l’uomo (G. G. le iniziali) stava passando in sella alla sua bicicletta sulla pista ciclo-pedonale, che si trova a lato della strada provinciale Sorbelli. Ma a un certo punto, arrivato in prossimità dell’incrocio con via Scossicci, lui era rimasto imprigionato nel nastro segnaletico. Così era cascato rovinosamente sull’asfalto, procurandosi diversi traumi e fratture. Però, dopo quell’episodio, l’uomo ha deciso di rivolgersi al tribunale civile di Macerata, citando in giudizio l’ente comunale. Tant’è che il 2 agosto del 2021 è stato notificato al Comune l’atto di citazione, poi inoltrato alla Compagnia Società Reale Mutua di Assicurazioni con la quale è stata stipulata una polizza assicurativa. Subito dopo, l’amministrazione comunale di Porto Recanati ha nominato e affidato la pratica all’avvocato Alessandra Piccinini (del foro di Macerata) per resistere in giudizio. E mentre la causa sta andando avanti, appena pochi giorni fa il Comune ha impegnato la somma 2.448,78, euro, che andrà proprio all’avvocato Piccinini. Di questa cifra, 1.120 euro sono per il lavoro svolto durante la fase istruttoria e di trattazione, mentre altri 810 euro di compenso riguardano la fase decisionale.