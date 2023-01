Caem, una Befana di donazioni alla Casa di riposo

Consiglieri e soci del CaemLodovico Scarfiotti, per il programma nazionale "La Befana dell’Asi", si sono dati appuntamento a Montecassiano per una donazione in favore della Casa di riposo comunale Romolo Murri: in Piazza Unità d’Italia, davanti Palazzo dei Priori, il vicesindaco Katia Acciarresi ha accolto auto d’epoca e rappresentanti del sodalizio guidati dal presidente Roberto Carlorosi. "In questa Epifania di sole i soci ci sono venuti generosamente a farci visita – ha dichiarato il vicesindaco –. Il dono della Befana sarà destinato ai 25 ospiti della nostra Casa di riposo: esprimiamo un grazie da parte loro, unendo alla gratitudine l’orgoglio per il fatto che il club Caem ha ora sede nella nostra cittadina". Dal canto suo, il presidente Carlorosi ha ribadito che "la ricchezza dei nostri eventi è dovuta alla bellezza dei nostri territori e alla disponibilità dei Comuni che ci ospitano".