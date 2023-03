Caffè filosofico con Ferroni e Giacchetta

Il caffè filosofico del Nice Bar ritorna a Macerata per parlare del filosofo Tommaso d’Aquino, conosciuto anche come uno dei più grandi teologi della Chiesa. Appuntamento questa sera, alle 21.15 da DiGusto, con il professor Francesco Giacchetta che, insieme ad Andrea Ferroni, introdurrà alla scoperta di questo colosso del pensiero medievale e cercherà di immedesimarsi in Tommaso per cercare di capire cosa risponderebbe il filosofo a queste quattro domande: Che cos’è la filosofia? Come si fa a essere felici? Qual è la parola chiave? Cosa c’è di ancora valido oggi? Ingresso libero. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected]

