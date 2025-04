Cai, Olivieri passa il testimone a Duro: "Grande crescita di iscritti in sei anni"

Si è tenuta ad Amandola l’assemblea per la nomina degli organi del gruppo regionale Cai. Il maceratese Bruno Olivieri, dopo due mandati, consegna il testimone al nuovo presidente regionale, l’urbinate Fabio Duro che proviene dalla sezione Cai di Montefeltro. Lorenzo Monelli, della sezione di Fermo, è stato eletto consigliere centrale del Cai. Non era mai accaduto prima che un marchigiano ricoprisse questo incarico.

Come ha vissuto questi sei anni? "Sono stati impegnativi – spiega Bruno Olivieri – ma molto interessanti, iniziati con la bellissima esperienza delle due tappe marchigiane del ‘Cammina Italia Cai 2019’".

Che ricordi ha della pandemia? "Dopo il Covid, si è vissuta una grandissima riscoperta delle attività in montagna: i soci Cai delle Marche sono cresciuti da 4.190 del 2018 a 4.773 del 2024 con un incremento del 14%".

Quali attività hanno coinvolto il Cai Gruppo regionale Marche durante il suo mandato? "Sono state davvero numerose le tematiche ambientali che ci hanno visti coinvolti, unitamente alle associazioni ambientaliste regionali. Fra queste ricordiamo il disboscamento sul Monte Acuto-Catria-per l’ampliamento degli impianti sciistici, la difesa dei Pantani di Accumoli contro il progetto di realizzazione di una strada, il monitoraggio del piano di mobilità sostenibile in occasione della fioritura di Castelluccio, la collaborazione con gli atenei regionali per le manifestazioni ‘Climbing for climate’, la collaborazione con le aree protette. Poi il patrocinio al Festival ‘Le parole della montagna’, all’Appennino Foto Festival e alla edizione di libri sulla cultura della montagna. La partecipazione a Overtime 2022 e al Forum della Montagna 2024".

Quali i suoi progetti futuri? "Mi auguro di tornare a svolgere con maggiore frequenza l’attività escursionistica all’interno della sezione di Macerata".

Paola Olmi