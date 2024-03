Cala il numero di colf e badanti: "Più irregolari con la fine del Covid, lavoro sommerso in un caso su due"

Secondo i dati Inps, nel 2022 i lavoratori domestici che risultano regolarmente assunti nelle Marche sono 23.684, in calo del 10,7% rispetto al 2021. Per lo più sono badanti, pari al 60,9%, mentre le colf rappresentano il 39,1%, con una provenienza fortemente polarizzata: o sono italiani (33,7%), oppure arrivano dai paesi dell’Europa dell’Est. Basse le altre provenienze: 7% Asia, 7,5% America, 7,1% Africa, 0,3% Europa dell’Ovest.

Nel 2022 le famiglie hanno speso nel complesso 201 milioni di euro per la retribuzione dei lavoratori domestici (stipendio, contributi, Tfr). Il valore aggiunto prodotto da questa categoria di lavoratori vale circa 390 milioni di euro. È quanto emerge da un’indagine condotta dall’Osservatorio Domina sul lavoro domestico, che cerca di fotografare un mondo particolare, destinato a crescere in modo significativo. Oggi il 3,3% della popolazione marchigiana è coinvolto nel lavoro domestico, ma si tratta di una cifra ufficiale, che non dà realmente conto di come stanno le cose e che – comunque – aumenterà. "Le prospettive demografiche – sottolinea Domina – rivelano come nel 2050 nelle Marche ci saranno 204mila anziani ultraottantenni, a fronte di 146mila bambini (0-14 anni). Dal 2023 al 2050, la popolazione infantile diminuirà del 16,7% mentre quella anziana aumenterà del 55,4%. Per questo, la componente anziana sarà più numerosa di quella infantile (15,4% della popolazione contro 11,0%)". In questo contesto, in provincia di Macerata, sempre con riferimento al 2022, si contano 4.901 lavoratori domestici: 1.868 colf (6,2 ogni mille abitanti) e 3.033 badanti (10,9 ogni cento anziani di età superiore ai 79 anni), 527 in meno rispetto ai 5.428 del 2021. Ogni famiglia spende mediamente 8.100 euro l’anno, mentre il reddito medio percepito da questi lavoratori, il 91% dei quali donne, è di 6.778 euro l’anno. "Rispetto ai quasi 5mila che risultano regolarmente assunti, ce ne sono altrettanti che lavorano con modalità atipiche o in nero", afferma Angelica Bravi, della Cgil di Macerata. "I numeri in crescita negli anni della pandemia – spiega – sono legati al fatto che le misure restrittive per spostarsi avevano imposto la regolarizzazione di tanti rapporti. Oggi, infatti, si registra un calo, ma la realtà è diversa. Purtroppo c’è una irregolarità diffusa, dovuta soprattutto al fatto che da parte delle istituzioni non sono state ancora previste misure strutturali per affrontare il problema dell’assistenza della popolazione anziana. E così, al di là di qualche intervento tampone e occasionale, e anche di taluni incentivi e agevolazioni, spesso le famiglie sono lasciate sole ad affrontare situazioni il più delle volte molto complicate. Non servono spot, ma azioni concrete".