Cala il sipario sulla stagione teatrale. Numeri da record per Camerino

Ancora una stagione teatrale da record per Camerino: venerdì l’ultimo spettacolo del cartellone 2024/25, ma si prosegue con la rassegna "La città in scena". Lo spettacolo "La commedia" di Ale & Franz, accompagnati da Rossana Carretto e Raffaella Spina, è stato il sesto e ultimo evento di un cartellone davvero ricco e che ha coinvolto tantissimi appassionati arrivati in città all’Auditorium Benedetto XIII. I numeri sono ancora una volta da record, segno della qualità e del livello raggiunto dalla stagione teatrale: un numero totale di circa 2.900 spettatori, 300 abbonati (oltre la metà della capienza del Benedetto XIII) e una media di ben oltre 400 spettatori a spettacolo.

Un successo a 360 gradi, grazie anche alla presenza di attori e personaggi come Enrico Lo Verso, Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Debora Caprioglio, Luca Bizzarri e Francesco Montanari, Paolo Ruffini, Anna Galiena, Martina Colombari, Gabriella Silvestri, Alessandra Ferrara, Caterina Milicchio e Cristina Fondi. Una crescita continua per la stagione camerte negli ultimi anni. L’anno teatrale non è finito però; infatti, ci sarà in programma "La città in scena", rassegna di quattro appuntamenti con le più seguite risorse artistiche del territorio (non compresa nell’abbonamento). Già andato in scena l’appuntamento con la compagnia Teatro in Bilico domenica scorsa, in arrivo nei prossimi giorni gli spettacoli della compagnia camerte "Dieci donne mamme matte" (venerdì 4 aprile), Etra Accademia delle arti sceniche e visive (giovedì 24 aprile) e Gruppo teatro classico dei Licei Varano (venerdì 30 maggio).

"Un risultato splendido che va nuovamente a confermare l’ottima qualità della stagione teatrale – commenta il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli –. Un grazie va a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di una stagione che ormai è punto di riferimento per tutta la la provincia di Macerata. Grazie alla direzione artistica dell’Amat, al vicepresidente del consiglio regionale, Gianluca Pasqui, che ci ha concesso anche quest’anno il patrocinio. L’invito è a continuare a partecipare anche ai prossimi appuntamenti della rassegna fuori cartellone, ma soprattutto a partecipare alla nuova stagione teatrale 2025/26 che l’amministrazione sta già programmando".