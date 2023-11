Cala il sipario sull’Homeless Fest, la vittoria va a Francesco Pecs

Si è conclusa con la vittoria di Francesco Pecs la 17esima edizione dell’Homeless Fest svoltasi sabato e domenica al teatro Don Bosco. Il contest, dedicato alla musica originale e indipendente, ha visto trionfare il giovane artista di Camerano, cantautore, dotato di spiccata capacità di scrittura e accompagnato da una band di ottimi musicisti. La giuria composta da Albi dello Stato Sociale, Enrico Molteni dell’etichetta La Tempesta e membro dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Gianluca Polverari speaker radiofonico e Matteo Cioci a rappresentare da 17 anni l’Associazione, insieme al voto del pubblico hanno inoltre decretato gli Eazy Chills, band post punk marchigiana, al secondo posto e SenzaVolto di Fano in terza posizione, grazie al loro rap moderno e contaminato. Ora il vincitore avrà la possibilità di registrare presso l’Homeless Factory, lo studio di registrazione e produzione dell’Associazione, otto brani e di vedersi promuovere un proprio brano ed un proprio videoclip, da un ufficio stampa di settore. A concludere la finale anche i Telecomando e Alessandra Bacaloni di Macerata, che hanno comunque riscontrato il giudizio positivo e sono stati selezionati tra ben 29 gruppi partecipanti. I cinque finalisti sono frutto di un percorso che ha visto nelle selezioni di Montecosaro, Petriolo e Mogliano esibirsi gruppi provenienti da Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Marche. Cinque brani per gli Eazy Chillse due per i SenzaVolto. "Ma più che essere un punto di arrivo per i finalisti – dicono gli organizzatori –, il “trionfo” all’Homeless rappresenta un potenziale punto di partenza, per visibilità e per l’opportunità di condividere un percorso musicale".