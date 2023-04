Cala Maretto chiuso, cambia la proprietà: riaprirà a giugno

Anche se Pasqua sarà più fredda del Natale da calendario ci stiamo avvicinando alle stagioni più calde, ma Civitanova le aprirà senza Cala Maretto. Lo stabilimento balneare e ristorante sul lungomare sud, noto anche per le feste estive del lunedì sera, ha chiuso i battenti. A quanto abbiamo verificato la società che lo gestiva si è sciolta e recentemente lo stabile è stato acquisito da un imprenditore marchigiano. Questi vorrebbe effettuare dei lavori di restyling e riaprire non più tardi di giugno, inoltre vorrebbe affidare la struttura a figure esperte nel divertimento notturno. Ecco perché nelle ultime ore è circolata la voce che la famiglia Ascani sarebbe pronta ad intervenire. In realtà se Aldo, che cura il ristorante La Serra, ha smentito i rumors, Edoardo, direttore artistico della discoteca Brahma e già coinvolto in passato nel Cala Maretto, li ha smentiti meno. I due lavorano assieme in estate alla discoteca Shada, sempre sul litorale sud, ma chissà che non finiranno per unire le forze anche per rilanciare il Cala Maretto.

Andrea Scoppa