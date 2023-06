Cala Maretto, ci siamo: ad aprirlo sarà la famiglia Ascani

A distanza di un mese dall’apertura dello Shada, gli Ascani stanno per raddoppiare i loro interessi "estivi" a Civitanova. Tra il 21 e il 28 giugno infatti è prevista l’inaugurazione di Cala Maretto, il locale sul lungomare sud (a due passi proprio dallo Shada) che ad aprile ha visto lo scioglimento dell’ultima società che lo aveva in gestione. Avevamo scritto che gli Ascani erano interessati a rilevarlo e rilanciarlo dopo un paio di estati sottotono e così è stato, con Aldo, Edoardo e tutti gli altri della famiglia, circa una decina, che ora si occuperanno della struttura. Il locale ha subito importanti modifiche nel look ma non cambierà nome né verrà snaturato. Non a caso le feste non si faranno il lunedì come in passato, gettonatissime e poi portate dall’ideatore Mauro Raschia da Petè, il nuovo Cala Maretto le proporrà invece il mercoledì sera.

Andrea Scoppa