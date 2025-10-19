"Cala Maretto, somme restituite dal titolare"

Dopo il sequestro del Cala Maretto, chalet sul lungomare di Civitanova, si difende il titolare, l’imprenditore nel settore dei cappelli Sabri Mucalla: "Non c’è volontà, in termini di dolo, di appropriarsi di alcuna somma di denaro" assicurano i suoi difensori.

Dopo l’operazione messa in campo dalla Guardia di finanza, che ha portato alla denuncia di quattro uomini, tra cui il titolare del Cala Maretto e un commercialista del Fermano, gli avvocati Gabriele Cofanelli, Massimiliano Cofanelli e Francesco Corsi, che assistono Mucalla, danno la loro ricostruzione dei fatti. "La magistratura sta svolgendo il proprio compito investigativo e, dinanzi una cornice indiziaria che parrebbe sostenere una ipotesi accusatoria, aveva il compito di approfondire i diversi profili riconducibili ai soggetti indagati". Ma secondo la difesa il titolare del noto stabilimento balneare, che è stato sequestrato insieme a quote societarie e conti correnti per un totale di circa 850mila euro, e messo sotto amministrazione giudiziaria, "ha adempiuto nell’onere restitutorio al punto di elidere qualsivoglia maggiore pretesa, tanto che la procura ha circoscritto la misura cautelare reale in termini monetari assolutamente inferiori rispetto agli importi nell’eventualità oggetto di contestazione. Ciò sta a significare – continuano gli avvocati – che non vi è stata da parte del nostro assistito alcuna volontà, perlomeno in termini di dolo, di appropriarsi di alcuna somma di denaro né, tantomeno, di porre in essere qualsivoglia azione che potesse integrare una sorta di artifizio atto a trarre in inganno il potere statuale".

L’inchiesta della Guardia di finanza, coordinata dal sostituto procuratore Vincenzo Carusi, avrebbe portato alla luce un sistema illecito finalizzato all’ottenimento e all’impiego distorto di fondi pubblici garantiti dallo Stato: i fondi sarebbero stati destinati a investimenti per macchinari e attrezzature e invece sarebbero stati usati da Sabri Mucalla per l’acquisto del locale.

"Stiamo raccogliendo tutta la documentazione contabile" assicurano i difensori, che sottolineano infine l’importanza dell’attività imprenditoriale, che "ha comportato un indubbio e riconosciuto generale apprezzamento, e che oltre a fortificare l’immagine turistica della città ha permesso di contribuire in termini di forza-lavoro all’incremento del tessuto occupazionale in una ottica di certo propositiva e degna di ogni rispetto".

Chiara Marinelli