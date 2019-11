Appignano (Macerata), 7 novembre 2019 - «Enrico Calamante era molto preoccupato per il processo in corso, che viveva come un’ingiustizia e che gli pesava anche per il rilievo che le vicende avevano sui giornali». L’avvocato Paolo Giustozzi è il difensore dell’imprenditore di Appignano nel processo per bancarotta, «ma sebbene da qualche tempo stessi cercando di contattarlo, in vista dell’udienza, non ci sono mai riuscito. Sono molto rammaricato per questa vicenda».

«La notizia ha colpito tutti in paese, è una persona molto conosciuta qui – commenta il sindaco di Appignano Mariano Calamita –. Da novembre del 2015 però si era trasferito a Grottammare, e da allora si vedeva meno spesso».

Ma tutti lo conoscevano, anche perché tantissimi avevano lavorato con le società estrattive e immobiliari legate alla famiglia. «Era stata una realtà davvero fiorente – aggiunge l’ex sindaco Osvaldo Messi –, Enrico Calamante qui aveva anche realizzato una bretella con la Gsg per i mezzi pesanti. Negli ultimi anni era scomparso dalla vita sociale appignanese. Le ricadute della crisi si erano sentite parecchio, per i dipendenti e le ditte terziste rimaste coinvolte. L’ultimo progetto che sarebbe dovuto partire in paese era in un’area edificabile nella zona di Santa Croce della società Valpotenza, ma i lavori non sono mai iniziati».

L'impero di famiglia e il processo

Era un impero quello creato dalla famiglia Calamante, partito dalle cave, esploso con l’edilizia, annichilito dalla crisi e infine al centro di più procedimenti, penali e civili, che pesavano moltissimo su Enrico Calamante. A fondarlo era stato Giuseppe Calamante, che con la Sielpa dagli anni Sessanta aveva gestito la cava di Grottaccia, la più grande delle Marche. A questa attività, all’epoca molto redditizia, si era affiancata quella edile con la Calamante e poi altre società satellite, con fatturati milionari e più di un centinaio di dipendenti.



Tra le opere firmate dagli appignanesi ci sono la diga a Castreccioni di Cingoli, la discoteca Odissea ad Ancona e la sede della Guzzini Illuminazione a Recanati. Ma la crisi del settore edile e le vicende turbolente di Banca Marche hanno messo in difficoltà l’azienda, e dal 2012 si iniziarono a sentire i primi scricchiolii: cassa integrazione, stipendi in arretrato, fatturato in picchiata. C’erano ancora prospettive di ripresa: c’erano stati i lavori per la terza corsia dell’A14 e Sielpa era la capofila della Fontescodella Piscine Spa, la società che avrebbe dovuto realizzare gli impianti a Macerata. Invece nel 2014, su ricorso dei dipendenti, il tribunale di Macerata dichiarò fallite prima la Sielpa e poi la Calamante.

Un anno dopo, a 81 anni, Giuseppe Calamante morì. Il figlio Enrico, dopo aver liquidato le sorelle, aveva già in mano le attività da tempo. Formalmente era procuratore, ma di fatto è stato considerato l’amministratore e chiamato a rispondere di quanto avvenuto negli ultimi anni, difficili, delle società. Sia lui che le sorelle sono sotto processo per bancarotta fraudolenta, accusati di una serie di operazioni opinabili fatte quando già la situazione non era più rosea: finanziamenti infruttiferi concessi alle società collegate, prelievi dai conti non giustificati, vendite sottostimate; dalle finanze della Sielpa sarebbero stati prelevati 400mila euro senza giustificazione, sarebbero stati dissimulati i lavori edili per quasi due milioni in favore dei membri della famiglia, un milione e 235mila euro sarebbero stati spesi per uno yacht.



Il processo su questa gestione poco oculata delle finanze societarie è in corso, la prossima udienza era prevista a fine mese. Le cave sono state andate all’asta. Calamante era anche coinvolto nel maxi processo su Banca Marche, per un finanziamento di 2,5 milioni di euro ottenuto dalla Valpotenza, la società che controllava Sielpa e Calamante.