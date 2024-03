Calamita vira a destra. Pioggia di critiche

"Clamoroso cambio di casacca di Mariano Calamita (nella foto), una scorrettezza politica nei confronti degli alleati di centrodestra e uno sfregio alla città che merita di avere candidati sindaco che amino il territorio, non la poltrona". Non usa giri di parole Luca Buldorini, segretario provinciale della Lega e uscito sconfitto alle elezioni comunali di cinque anni fa con la lista di centrodestra proprio da Mariano Calamita, all’annuncio che l’attuale sindaco verrà appoggiato da Forza Italia alle elezioni di giugno. Calamita non ha ancora ufficializzato il suo passaggio nel partito di Berlusconi, ma l’annunciato ingresso del suo vice Stefano Montecchiarini e la nomina del consigliere Rolando Vitali come commissario comunale, lasciano presupporre che "il cambio di casacca" ci sarà a breve.

Un salto non di poco conto se si ricorda che Calamita nel 2019 venne eletto con una lista civica di centrosinistra e, nel 2021, sempre per il centrosinistra, venne candidato alla presidenza della Provincia, contro Sandro Parcaroli. La mossa di Forza Italia, inoltre, rischia di spaccare il centrodestra alle elezioni, perché la Lega potrebbe correre autonomamente. "La sterzata di Calamita, Montecchiarini e Vitali verso il centrodestra non è inaspettata – incalza Buldorini – e viene quasi da pensare che sia una mossa studiata per accaparrarsi i meriti del lavoro che la Lega sta portando avanti, dall’apertura del punto salute, al ritorno della residenza riabilitativa Inrca, oltre ai chilometri di strade messe in sicurezza dalla Provincia. Affronteremo le elezioni con la serenità di chi sa di aver lavorato con serietà e dedizione a vantaggio del territorio, senza badare a interessi personali né di partito. Non tutti potranno fare altrettanto".

Critico anche il consigliere Felice Munafò, responsabile locale di Fratelli d’Italia, che ironizza sull’allargamento della compagine di centrodestra "con il recupero di un sindaco di centrosinistra, candidato presidente della Provincia per il centrosinistra e alle elezioni politiche al Senato per Azione. Ci si chiede se anche il Pd appignanese sia parte del pacchetto di Forza Italia. Il centrodestra appignanese, quello che sempre è rimasto coerente con se stesso e onesto con i suoi elettori, non è stato interpellato circa questa conversione, ma resta in attesa di conoscere quali spazi saranno nella lista di Calamita per Lega e Fratelli d’Italia".