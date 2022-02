"Se domenica, alla scadenza dell’ordinanza che ci ha messo in fascia arancione, i numeri sulla pandemia della nostra regione saranno ancora migliorati, da lunedì potremmo tornare in zona gialla". Mantiene il condizionale il presidente delle Marche Francesco Acquaroli, ma con i dati sui ricoveri in costante miglioramento negli ultimi giorni non è da escludere che la regione si possa di nuovo risvegliare in giallo da lunedì prossimo: "Le norme cambiano di continuo – aggiunge Acquaroli – ma stando a quanto dettato dal ministero non sono più necessarie per forza le due...

"Se domenica, alla scadenza dell’ordinanza che ci ha messo in fascia arancione, i numeri sulla pandemia della nostra regione saranno ancora migliorati, da lunedì potremmo tornare in zona gialla". Mantiene il condizionale il presidente delle Marche Francesco Acquaroli, ma con i dati sui ricoveri in costante miglioramento negli ultimi giorni non è da escludere che la regione si possa di nuovo risvegliare in giallo da lunedì prossimo: "Le norme cambiano di continuo – aggiunge Acquaroli – ma stando a quanto dettato dal ministero non sono più necessarie per forza le due settimane di mantenimento della fascia. Se le regole non sono cambiate, e questo lo dovrò verificare al momento, tecnicamente domenica sera in presenza di dati inferiori ai limiti costituiti saremmo pronti per avviare la prossima settimana di nuovo in giallo. L’ordine che ha istituito la fascia arancione arriva fino a domenica appunto e potrebbe essere cambiata. Io ci conto, ma ripeto, prima vediamo come vanno le cose e poi agiamo di conseguenza".

Intanto i dati dell’Osservatorio epidemiologico delle Marche evidenziano come la tendenza alla diminuzione dei contagi proceda in modo significativo: l’incidenza per 100mila abitanti ieri è scesa da 1.400,9 a 1.289,12 (otto giorni fa era a 2.231,51). E, per fortuna, sembra essere iniziata anche la discesa del quotidiano numero delle vittime. Ieri c’è stato un morto, un uomo di 88 anni di Cingoli, rispetto agli otto del giorno prima. E si registrano dei primi timidi segnali di miglioramento anche nei quattro ospedali della nostra provincia, dove ci sono 66 pazienti, quattro in meno di mercoledì: 5 in terapia intensiva a Civitanova, 15 in area semi intensiva (8 a Macerata e 7 a Civitanova), 31 in area non intensiva (6 a Civitanova, 8 a Macerata, 17 a San Severino) e 15 in pronto soccorso (7 Macerata, 5 a Civitanova e 3 a Camerino). Sono stati processati 10.578 tamponi, 7.158 dei quali nel percorso diagnostico e 3.420 nel percorso guariti. I nuovi positivi sono 2.935: 536 in provincia di Pesaro-Urbino, 836 in provincia di Ancona, 675 in provincia di Macerata, 355 in provincia di Fermo, 414 in provincia di Ascoli Piceno, e 119 casi fuori regione. Continuano a diminuire i positivi nei comuni: a Macerata ieri se ne contavano 635, 736 a Civitanova, 215 a Corridonia, 133 a Matelica, 163 a Monte San Giusto, 121 a Montecassiano, 102 a Montecosaro, 158 a Morrovalle, 144 a Pollenza, 175 a Porto Recanati, 275 a Potenza Picena, 186 a San Severino, 165 a Treia, 264 a Recanati e 412 a Tolentino.

Il tasso di positività è al 41%, in ascesa rispetto al 39,7% del giorno precedente. I ricoveri passano da 367 a 361, 6 in meno, 50 dei quali – uno in meno – in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare restano stabili a 23.639, mentre gli attualmente positivi passano da 24.006 a 24.000. Le persone in quarantena sono ancora stabili a 57.650.

