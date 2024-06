Calcetto, basket, padel e non solo. Nasce la cittadella dello sport

La cittadella dello sport di Pioraco cambia veste. Fruibili tutti i gli impianti sportivi: il nuovo campo da padel e quello da beach volley, il campo da bocce, quello da tennis in terra battuta, il campo da calcetto in erba sintetica e quello da basket. Le strutture a loro servizio invece come gli spogliatoi e la palestra non saranno pronti prima dell’autunno. I costi per l’intervento tra la cittadella e la palestra comunale sono di un milione e 850 mila euro circa. Le nuove attività sono già a disposizione dei cittadini e non. L’area sportiva ha anche una palestra comunale al chiuso (con un campo polivalente da calcetto, tennis e pallavolo), è stata la prima opera ad essere oggetto di intervento. È stato impiegato circa un milione per la messa a norma antisismica, per l’impianto antincendio, ma anche per il rifacimento di quello di riscaldamento. Verrà intitolata a Vito Onesta, conosciuto come ’Giorgione’, scomparso in seguito ad un malore il 17 agosto 2018, a soli 65 anni. In questo modo l’amministrazione vuole rendergli omaggio poiché era un appassionato di sport. La nuova cittadella sportiva di Pioraco ha come obiettivo quello di aumentare le strutture immerse nel verde e dunque i servizi fruibili da cittadini e turisti. I lavori prevedono un costo pari a 850 mila euro. Questo progetto è stato finanziato i nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana, dunque ci sono tempi e modalità fissati a monte per poter usufruire dei fondi del Pnrr.

Una zona fitness fatta con materiali e colori eco-compatibili sarà posizionata all’inizio del percorso pedonale, il perno sarà un "albero della vita". In precedenza, erano presenti due campi da tennis, oggi uno è stato trasformato per il padel. Dietro allo ’Chalet degli Artisti’ c’è il nuovo campo da beach volley. Nell’area antistante al bar si trova ora una piazza, dove sono stati fatti lavori di resinatura della pavimentazione. Nuove strutture ecosostenibili dedicate alla reception, agli spogliatoi, al Pronto soccorso e al magazzino sono in corso d’opera accanto al campo da basket. Nel preesistente campo da calcetto, invece, sabato 29 giugno andrà in scena il torneo di calcio A5 in memoria di Fabrizio Gagliardi giunto alla quarta edizione, è organizzato da ’Fabri nel cuore’. "Le strutture che saranno a servizio delle diverse attività – ha detto il sindaco Matteo Cicconi – non saranno fruibili prima dell’autunno così come la palestra comunale, tutto il resto è pienamente funzionale".

Lisa Grelloni