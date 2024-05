Calci e morsi ai poliziotti. Arrestato vicino al circolo

Dà in escandescenze e litiga con un uomo, poi aggredisce gli agenti del commissariato prendendoli a calci e a morsi. Arrestato a Civitanova un albanese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’altra sera, intorno alle 20, gli agenti della polizia sono intervenuti in via Vasco De Gama, nel quartiere di Fontespina, vicino a un circolo. Era appena arrivata, infatti, la segnalazione di un uomo, l’albanese, che stava litigando animatamente con un altro uomo. Giunti sul posto, gli agenti hanno bloccato l’albanese che, negli ultimi mesi, aveva collezionato una serie di segnalazioni per danneggiamenti ed episodi di violenza. Quando gli agenti lo hanno fermato era ferito e in forte stato di agitazione. Alla vista della polizia, l’albanese si è scagliato contro di loro, prendendoli a calci e a morsi, e ferendo uno de due. Per il poliziotto dieci giorni di prognosi. L’uomo, non senza difficoltà per via del suo stato di agitazione e per i suoi comportamenti violenti, è stato bloccato, caricato in macchina e portato in commissariato. È stato arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire le generalità. Oggi il processo per direttissima.