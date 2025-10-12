Calci e pugni agli agenti. Patteggia e torna in libertà

Chiede scusa, patteggia una pena di sei mesi e torna libero Cristian Musatau, il 27enne moldavo arrestato giovedì sera dopo aver dato in escandescenze fuori da un locale, aver preso a calci e pugni due poliziotti e aver danneggiato l’auto di servizio. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto, davanti al giudice Andrea Belli. L’uomo era stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ed era stato, inoltre, denunciato per il reato di danneggiamento. Il 27enne, incesurato, difeso dall’avvocato Merys Teodori, ha chiesto scusa per quanto accaduto, raccontando che in quella circostanza era ubriaco e non voleva fare del male agli agenti. Il giudice ha convalidato l’arresto e il 27enne ha patteggiato (sia per resistenza e lesioni che per il danneggiamento) sei mesi di reclusione, con pena sospesa. È tornato libero, dunque. Giovedì sera, di fronte ad un locale a Piediripa, l’uomo aveva cominciato a urlare e a creare disturbo. Così sul posto era intervenuta la polizia. Il 27enne moldavo, alla vista degli uomini in divisa, si era scagliato con violenza contro di loro, prendondoli a calci e pugni, e minacciandoli: "Vi ammazzo", aveva urlato il giovane rivolgendosi ai poliziotti. Una volta salito nell’auto di servizio, aveva preso a calci e pugni l’abitacolo, fino a staccare il rivestimento superiore e a danneggiare il vetro di una portiera. Alla fine, era stato arrestato. Per i due agenti aggrediti prognosi di dieci e cinque giorni.