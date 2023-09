Calci e pugni ai giardinetti, rissa sotto gli occhi dei passanti

Calci e pugni sotto gli occhi dei passanti, durante la fiera del patrono. È successo ieri pomeriggio a Matelica, nei giardinetti comunali. Attorno alle 17.30 quattro persone – due albanesi e due italiani, tutti tra i venti e i trent’anni, residenti a Matelica – se le sono date di santa ragione. Una rissa scoppiata davanti a decine di persone, che erano in strada per la tradizionale fiera di Sant’Adriano. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine della zuffa ci sarebbero attriti legati a motivi sentimentali. A separare i contendenti ci hanno pensato i carabinieri, subito giunti sul posto. Calmati gli animi, i militari della stazione di Matelica e del Radiomobile di Camerino si sono subito messi al lavoro per ricostruire l’accaduto. Ai giardini sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118: i quattro contendenti non si sono fatti refertare sul posto, ma poi si sono recati autonomamente ai pronto soccorso di Fabriano e Camerino. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Per tutti loro è in arrivo una denuncia.