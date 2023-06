Calci e pugni al buttafuori in un locale sul lungomare a Civitanova

Civitanova, 20 giugno 2023 – Nuovo episodio di violenza nel centro di Civitanova, sempre legato alla movida del fine settimana. Stavolta, ad affrontarsi a suon di calci e pugni, sarebbero stati un gruppo di giovani che si sono scagliati contro i buttafuori di un locale. È quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

Inutile dirlo, i tafferugli si sono verificati ancora una volta all’esterno di uno chalet sul lungomare Sergio Piermanni. Proprio in quello stabilimento balneare era in corso una serata di musica e balli, con tanta gente. A un certo punto, proprio all’entrata, un gruppetto di ragazzi avrebbe avuto da ridire con il personale della security. Forse, per via di qualche comportamento molesto da parte di quei giovani.

Insomma, non c’è voluto molto per far esplodere la situazione: prima sarebbe volati degli spintoni per poi arrivare a dar vita a una furibonda scazzottata. E in diversi hanno così assistito alla scena, tra le urla generali dei presenti. Alla fine i buttafuori sarebbero poi riusciti ad arginare la situazione, cacciando via quei tizi.

Tuttavia il fenomeno comincia a destare preoccupazione in città, visto che appena 24 ore prima si era verificata un’altra scazzottata, anche qui sul lungomare Sergio Piermanni. In quel caso, la rissa era scattata nella notte tra venerdì e sabato, dopo le due. A far esplodere i disordini erano stati dei ragazzi di origine africana, che stazionavano fuori da un locale. In breve quei balordi si erano riversati in pieno lungomare prendedosi a male parole con altri giovani, che passavano da quelle parti, e ben presto erano volate botte da orbi. Tant’è che erano state allertate le forze dell’ordine, poi intervenute in forze con le volanti del locale commissariato di polizia e le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Civitanova. Proprio il loro arrivo aveva provocato un fuggi fuggi generale da parte dei soggetti coinvolti nella scazzottata.